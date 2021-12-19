Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +3
море +12

Власть

Новая стоянка военной техники появилась в Симферополе

08:35 воскресенье, 19 декабря 2021
Симферополь

На территории будет располагаться транспорт и вооружение «Беркута».

В Симферополе открыли новую стоянку военной и спецтехники крымского ОМОНа «Беркут» управления Росгвардии.

По словам крымского губернатора Сергея Аксенова, который побывал на открытии объекта, на стоянке будет располагаться вооружение, военная и специальная техника. Глава региона выразил благодарность «Беркуту» за службу.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские военные уничтожили в Черном море «вражеский» корабль. Экипажи истребителей и бомбардировщиков совместно с расчетами ракетно-артиллерийского соединения ЧФ потренировались в уничтожении в акватории Черного моря корабля противника с диверсантами на борту.

Украинские военные проводят учения рядом с Крымом. Украинские военные проводят учения рядом с крымским участком границы России.

ВС России «сбили» нарушившие воздушное пространство над Крымом самолеты. В ходе прошедших в Крыму военных учений системы ПВО С-400 «Триумф» «уничтожили» самолеты условного противника, нарушившие воздушное пространство над полуостровом.

Военные развернули автономный полевой лагерь в Крыму. Автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения АПЛ-500 для проведения учений в зимний период развернули на полигоне в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше

Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше

Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.

Власть
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре

Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре

Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.

Власть
В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи

В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи

За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.

Общество
Какой сегодня праздник 19 декабря

Какой сегодня праздник 19 декабря фото

Сегодня, 19 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации