Власть
Новая стоянка военной техники появилась в Симферополе
На территории будет располагаться транспорт и вооружение «Беркута».
В Симферополе открыли новую стоянку военной и спецтехники крымского ОМОНа «Беркут» управления Росгвардии.
По словам крымского губернатора Сергея Аксенова, который побывал на открытии объекта, на стоянке будет располагаться вооружение, военная и специальная техника. Глава региона выразил благодарность «Беркуту» за службу.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские военные уничтожили в Черном море «вражеский» корабль. Экипажи истребителей и бомбардировщиков совместно с расчетами ракетно-артиллерийского соединения ЧФ потренировались в уничтожении в акватории Черного моря корабля противника с диверсантами на борту.
Украинские военные проводят учения рядом с Крымом. Украинские военные проводят учения рядом с крымским участком границы России.
ВС России «сбили» нарушившие воздушное пространство над Крымом самолеты. В ходе прошедших в Крыму военных учений системы ПВО С-400 «Триумф» «уничтожили» самолеты условного противника, нарушившие воздушное пространство над полуостровом.
Военные развернули автономный полевой лагерь в Крыму. Автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения АПЛ-500 для проведения учений в зимний период развернули на полигоне в Крыму.
Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше
Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре
Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.
В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи
За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.
Внимание, штормовое: на Крым надвигается снежная буря
Очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром прогнозируются в Крыму в пятницу и в ночь на субботу, объявлено штормовое предупреждение.
16 декабря
Какой сегодня праздник 19 декабря фото
Сегодня, 19 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.