Новая стоянка военной техники появилась в Симферополе

На территории будет располагаться транспорт и вооружение «Беркута».

В Симферополе открыли новую стоянку военной и спецтехники крымского ОМОНа «Беркут» управления Росгвардии.

По словам крымского губернатора Сергея Аксенова, который побывал на открытии объекта, на стоянке будет располагаться вооружение, военная и специальная техника. Глава региона выразил благодарность «Беркуту» за службу.

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