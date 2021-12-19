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Налоговая инспекция готовится к тотальным рейдам по курортам Крыма
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Около трети гостиниц в Крыму работают с нарушением законодательства, уходят от налогов и платят сотрудникам зарплату в конвертах.
Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев.
Глава УФНС по Крыму пояснил, что самыми законопослушными в вопросе уплаты налогов и оформления сотрудников в регионе являются государственные и крупные коммерческие предприятия. Далее следует средние и малые предприятия, а вот сфера сдачи жилья в наем и мини-гостиницы остается самой проблемной как по сбору налогов, так и по соблюдению трудового законодательства.
«По результатам проведенной работы могу сказать, что от 30 до 40% таких объектов еще находятся в тени», - сказал Наздрачев. При этом, на протяжении трех лет ведомством было выявлено и поставлено на учет около 25 тысяч таких объектов, подчеркнул он.
Чтобы снизить число неплательщиков, на следующий год запланированы мероприятия по дальнейшему их выявлению.
Фактически курортные города и поселки республики ожидают тотальные рейды. Наздрачев подчеркнул, что, как правило, такие неплательщики хуже всех идут на контакт и не спешат становиться на учет. Однако вести эту работу необходимо, резюмировал он и добавил, что рассчитывает на помощь глав муниципальных образований. Консолидированный бюджет Крыма получил более 55 млрд рублей налоговых отчислений по итогам текущего года.
Большая часть этой суммы приходится на НДФЛ – 30,9 млрд рублей, далее следует налог на прибыль – 8,864 млрд рублей, специальные налоговые режимы – 7, 317 млрд рублей. Как ранее сообщалось, размер имущественных налогов крымчан в этом году превысил 1,5 млрд рублей.
Уплатить налог следовало до 1 декабря 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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