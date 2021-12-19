Над чем смеются жители Крыма

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Излюбленными темами для шуток большинства жителей Крымского полуострова являются туристы, аренда жилья и поголовное увлечение айфонами.

Об этом рассказала доцент кафедры культурологии и религиоведения Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Юлия Курамшина.

Бытует мнение, что крымчане не рады гостям полуострова. Мол, местных раздражает нахальное поведение отдыхающих и заметный рост цен в летний период, сопряженный с увеличением туристического потока. Однако в реальности дела обстоят несколько иначе.

Курортник просто стал излюбленным персонажем шуток у местных жителей. Причем шутки эти довольно добродушные и не имеют ничего общего с цинизмом и «чернухой», считает культуролог.

Вторая по популярности тема крымских анекдотов — аренда «скворечников» или «бабушкиных» квартир. Смеются местные как над теми, кто сдает жилплощадь, так и над теми, кто ее снимает.

«Смешно, как правило, крымчанам, которые не сдают, как они сами выражаются, «курятники». Однако умение пошутить над собой присуще многим нашим людям. Поэтому некоторые не прочь и посамоиронизировать», — подчеркнула Юлия Курамшина.

Еще одна особенность крымского менталитета — прибедняться. При каждом удобном случае наш человек считает своим долгом рассказывать, как плохо ему живется, проклинать власть и ругать начальство. Но при этом едва ли не каждый год у местных получается покупать новое авто и менять айфон. Впрочем, осознавая всю абсурдность подобных суждений, сетуют чаще в шутку.

«Мы видим, что сейчас практически в каждой семье есть по две машины. Почти у всех айфоны последних моделей. И при этом люди жалуются на жизнь. Хорошо, хоть сами потом над этим иронизируют», — усмехается собеседница.

Вместе с тем пожаловаться на жизнь любят не только крымчане. Такое поведение смело можно назвать национальной особенностью, добавила культуролог.

Большинство россиян, по данным ВЦИОМ, убеждены, что не стоит шутить над здоровьем других людей, церковью, национальными особенностями и традициями разных народов, а также над историей России, СССР и Российской империи.

«Три четверти россиян скорее отрицательно относятся к черному юмору, то есть к насмешкам над смертью, насилием, болезнями. И только пять процентов относятся к черному юмору скорее положительно», — сообщили в исследовательском центре.

В тексте использованы материалы: Форпост

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