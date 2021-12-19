Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше

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Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 18 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 176 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 348 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 883 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 326 человек, выздоровевших за весь период – 116 186.

Количество умерших за сутки - 23. Летальность составляет 13%.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки. Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.

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