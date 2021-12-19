Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья ● Скорость распространения «омикрона» напугала Роспотребнадзор ● В Крыму запретили гуляния у новогодней елки ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший
Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше
фото © meduza.io
Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 18 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 176 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 348 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 883 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 326 человек, выздоровевших за весь период – 116 186.
Количество умерших за сутки - 23. Летальность составляет 13%.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки. Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.
Скорость распространения «омикрона» напугала Роспотребнадзор. Скорость распространения нового омикрон-штамма коронавируса в мире пугают своей опасностью и риском.
В Крыму запретили гуляния у новогодней елки. Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше
Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре
Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.
В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи
За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.
Внимание, штормовое: на Крым надвигается снежная буря
Очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром прогнозируются в Крыму в пятницу и в ночь на субботу, объявлено штормовое предупреждение.
16 декабря
Какой сегодня праздник 19 декабря фото
Сегодня, 19 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.