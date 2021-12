Какой сегодня праздник 19 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 19 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

День памяти святого Николая Чудотворца

19 декабря Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей. И является одним из самых почитаемых святых в православном мире.

Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.

Святитель Николай скончался в середине 4 века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где находятся и поныне.

Православная Церковь чествует память святителя Николая 19 декабря и 22 мая (по новому стилю), а также и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.

День снабженца в России

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День снабженца. Этот профессиональный праздник пока не учрежден официально, но его празднование уже стало доброй традицией во многих российских компаниях, которых с каждым годом становится все больше.

С предложением отмечать эту дату выступила в 2001 году компания «Симплекс» – поставщик полимерного сырья в России, и идея с энтузиазмом была поддержана профессиональным сообществом снабженцев.

Интересно, что символом дня была выбрана известная героиня русских народных сказок – Золотая рыбка. По мнению учредителей праздника, именно этот образ сказочной добытчицы и умелицы, способной достать все, что угодно (в современном языке «закрыть любые потребности»), как нельзя лучше отражает нелегкий каждодневный труд «добывающих» служб и очень важную для каждого предприятия работу снабженцев.

Никола Зимний

В этот день Православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых на Руси святых — Николая Угодника, или, как его еще называют, Чудотворца. Согласно житию, преподобный родился в 3 веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем и возвел в сан священника. Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Также сегодня, 19 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день помощи бедным (International Day to Assist the Poor)

- День военной контрразведки ФСБ РФ

- День адвокатуры в Украине

- День скрещивания пальцев

- День рождения линолеума

- День эмо (National Emo Day) в США

- День карамели (National Hard Candy Day) в США

- День поиска вечнозеленой елки (Look For An Evergreen Day) в США

- День освобождения Гоа в Индии

- День овсяных маффинов (National Oatmeal Muffin Day) в США

- День национальных героев и героинь (День разделения) на Ангильи

Сегодня именины празднуют: Николай, Максим.

Что происходило 19 декабря в прошлые годы

1674 - запорожские казаки разгромили турецко-татарское войско.

1686 - Робинзон Крузо покидает обжитый им остров, пробыв на нем двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней.

1863 - англичанин Фредерик Уолтон запатентовал новое покрытие, назвав его «линолеум».

1909 - В Германии основан футбольный клуб «Боруссия».

1917 - В Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

1919 - Харьков становится столицей Украины (постановление большевистской России)

1941 - 15-летняя английская принцесса Елизавета (нынешняя королева) выступила в спектакле «Золушка» для английских солдат.

1941 - После неудачной попытки захватить Москву и первого во Второй мировой войне поражения немецких войск Адольф Гитлер принял командование армией.

1974 - В магазинах США появился в продаже «Altair 8800», самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов.

1984 - В Пекине премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и КНР Жао Зиянг подписали соглашение о возвращении в 1997 году британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая при условии сохранения в нем в течение следующих 50 лет капиталистической системы.

1986 - Советский лидер Михаил Горбачев отдал распоряжение освободить известного правозащитника Андрея Сахарова и его жену Елену Боннэр из ссылки.

1997 - премьера американского фильма «Титаник». Уже через 25 дней после начала проката этот фильм окупит свой большой бюджет в 200 миллионов долларов.

1997 - MTV запретило к показу клип Prodigy, считая, что ролик «Smack My Bitch Up» унижает общественную мораль.

2001 - выходит в свет кинофильм «Братство кольца»экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 декабря. Какие праздники будут завтра?

