«Игры будущего - 2023» могут пройти в Севастополе

Организаторы Международного чемпионата по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего -2023» рассмотрят заявку Севастополя среди других девятнадцати регионов России, желающих принять масштабные соревнования.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

По данным ресурса, заявки на участие принимались в 18 ноября. К этому времени первый этап отборочного тура завершен. Кроме Севастополя, за право принимать «Игры будущего» претендуют Челябинская, Тверская, Нижегородская, Оренбургская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, республики Татарстан, Тыва и Удмуртия, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский края, а также Москва, Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».

Отмечается, что потенциал каждого региона до мая 2022 года будут оценивать эксперты, но уже сейчас известно, что в каждом из них есть необходимая инфраструктура.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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