Происшествия
Хитрый способ: крымчанин обманул крымчанку под видом отправки посылки
В полицию Симферополя обратилась 67-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что малознакомый парень мошенническим способом завладел ее денежными средствами и личными вещами.
Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска задержан 25-летний местный житель, находящийся под следствием за кражу музыкальных инструментов.
Войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленник убедил ее в том, что у него есть возможность передать посылку для ее родственника. Договорившись о встрече на остановке, мужчина взял у потерпевшей посылку в виде пакета с личными вещами и 20 тысяч рублей для передачи родственнику. Но свои обязательства не выполнил. Деньги потратил, а пакет с вещами выкинул в мусорный контейнер.
Следователями УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанка ворвалась с пистолетом в магазин в Феодосии. В Феодосии правоохранители задержали 42-летнюю крымчанку, которая с пистолетом ворвалась в магазин и требовала деньги у персонала.
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В Крыму бухгалтер украла у студентов 11 млн. В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 11 млн рублей, предназначенных для выплат студентам.
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