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Происшествия

Хитрый способ: крымчанин обманул крымчанку под видом отправки посылки

13:30 воскресенье, 19 декабря 2021

В полицию Симферополя обратилась 67-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что малознакомый парень мошенническим способом завладел ее денежными средствами и личными вещами.

Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан 25-летний местный житель, находящийся под следствием за кражу музыкальных инструментов.

Войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленник убедил ее в том, что у него есть возможность передать посылку для ее родственника. Договорившись о встрече на остановке, мужчина взял у потерпевшей посылку в виде пакета с личными вещами и 20 тысяч рублей для передачи родственнику. Но свои обязательства не выполнил. Деньги потратил, а пакет с вещами выкинул в мусорный контейнер.

Следователями УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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