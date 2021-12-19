Гирлянды в Крыму очень опасны: в МЧС рассказали почему

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Новогодние украшения порой не только поднимают настроение, но и портят его.

Новогодние гирлянды – украшения, которые не только дарят праздничное настроение, но и таят в себе потенциальную угрозу. Крымчан призвали помнить об этом и рассказали, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Пресс-служба МЧС Крыма опубликовала предупреждение относительно гирлянд, которыми жители украшают свои жилища. Оказывается, что часто светящиеся разноцветные огоньки приводят к пожарам. Для того, чтобы снизить риск возгорания, к выбору гирлянд нужно подходить с умом.

«Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги. Для украшения домашней елки подойдет интерьерная, которая не защищена от воды. На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание», - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что напряжение каждой лампочки должно быть не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара.

«Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания. Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке. Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения - использовать ее нельзя», - говорится в сообщении пресс-службы.

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