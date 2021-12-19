Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше ● Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья ● Скорость распространения «омикрона» напугала Роспотребнадзор ● В Крыму запретили гуляния у новогодней елки ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«103 человека выписаны после выздоровления. Умерли четверо в возрасте от 63 лет до 81 года», - говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 896 человек, выздоровели 48 312 человек, 1 806 не смогли побороть болезнь.
Как ранее сообщалось, в субботу в Севастополе было выявлено 112 новых случаев короновируса, скончались четыре человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении в России сертификата здоровья. Это документ, который необходим для посещения общественных мест.
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