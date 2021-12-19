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Коронавирус в Крыму

Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе

09:17 воскресенье, 19 декабря 2021
Севастополь

В Севастополе за сутки зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«103 человека выписаны после выздоровления. Умерли четверо в возрасте от 63 лет до 81 года», - говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 896 человек, выздоровели 48 312 человек, 1 806 не смогли побороть болезнь.

Как ранее сообщалось, в субботу в Севастополе было выявлено 112 новых случаев короновируса, скончались четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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