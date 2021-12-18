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Власть

Зеленский попросил НАТО почаще проводить учения возле Крыма

15:33 суббота, 18 декабря 2021

Силам НАТО следует чаще проводить военные учения в бассейнах Черного и Азовского морей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что данный вопрос уже обговаривается между Киевом и Североатлантическим альянсом. Президент уверен, что Украина – это форпост обороны стран НАТО несмотря на то, что сама страна не входит в ряды членов организации.

При этом Зеленский признал, что в случае агрессии РФ, Европа будет беззащитна, так как численность украинской армии в разы меньше, чем российской.

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