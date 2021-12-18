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Происшествия

В жутком ДТП под Бахчисараем погибла молодая учительница

В жутком ДТП под Бахчисараем погибла молодая учительница

фото © Pixabay

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате дорожной аварии в селе Маловидное Бахчисарайского района Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России. ДТП произошло накануне около 17 часов на автодороге Береговое-Бахчисарай.

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz, 1989 года рождения, двигаясь по автодороге со стороны села Береговое в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии погиб 27-летний пассажир «Лады», 24-летний водитель получил травмы», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В жутком ДТП под Бахчисараем погибла молодая учительница

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