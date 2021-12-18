В Ялте и Симферополе откроют Почту Деда Мороза

19 декабря состоится официальное открытие Почты Деда Мороза у главных новогодних елок в Ялте и Симферополе.

Гостей ждет торжественное включение елки и открытие почты. В Севастополе почта также откроется в течение нескольких дней.

Любой желающий сможет написать письмо сказочному волшебнику и отправить его с помощью Почты Деда Мороза. Дедушка ответит на каждое письмо и вложит в ответ ценный подарок, о котором мечтает каждый юный путешественник.

Также на территории парка «Дримвуд» будет установлен домик Деда Мороза. Дети могут пообщаться с волшебным персонажем, рассказать ему о своих мечтах и получить подарок. Красочные фотографии и приятные эмоции останутся с юными гостями на всю жизнь.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На набережной Ялты откроется бесплатный каток. Праздничный городок открылся на набережной Ялты в преддверии Нового года.

Какой сегодня праздник 17 декабря. Сегодня, 17 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крымском университете выбрали самую красивую студентку. В Крымском федеральном университете подвели итоги ежегодного конкурса красоты «Мисс КФУ – 2021».

Какой сегодня праздник 16 декабря. Сегодня, 16 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.