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Новый год в Крыму

В Ялте и Симферополе откроют Почту Деда Мороза

19 декабря состоится официальное открытие Почты Деда Мороза у главных новогодних елок в Ялте и Симферополе.

Гостей ждет торжественное включение елки и открытие почты. В Севастополе почта также откроется в течение нескольких дней.

Любой желающий сможет написать письмо сказочному волшебнику и отправить его с помощью Почты Деда Мороза. Дедушка ответит на каждое письмо и вложит в ответ ценный подарок, о котором мечтает каждый юный путешественник.

Также на территории парка «Дримвуд» будет установлен домик Деда Мороза. Дети могут пообщаться с волшебным персонажем, рассказать ему о своих мечтах и получить подарок. Красочные фотографии и приятные эмоции останутся с юными гостями на всю жизнь.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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