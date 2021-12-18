Новый год в Крыму
Развитие сюжета: На набережной Ялты откроется бесплатный каток ● Крымчане жалуются: новогодние елки из России не пахнут хвоей ● Крым не стал самым популярным направлением у туристов на Новый год ● В Симферополе установили самую большую в Крыму елку ● Крым в тройке лидеров популярности у туристов на Новый год
В Ялте и Симферополе откроют Почту Деда Мороза
19 декабря состоится официальное открытие Почты Деда Мороза у главных новогодних елок в Ялте и Симферополе.
Гостей ждет торжественное включение елки и открытие почты. В Севастополе почта также откроется в течение нескольких дней.
Любой желающий сможет написать письмо сказочному волшебнику и отправить его с помощью Почты Деда Мороза. Дедушка ответит на каждое письмо и вложит в ответ ценный подарок, о котором мечтает каждый юный путешественник.
Также на территории парка «Дримвуд» будет установлен домик Деда Мороза. Дети могут пообщаться с волшебным персонажем, рассказать ему о своих мечтах и получить подарок. Красочные фотографии и приятные эмоции останутся с юными гостями на всю жизнь.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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