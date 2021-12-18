Культура
В Симферополе продадут скандальную скульптуру Царской семьи из Ливадии
В Симферополе планируют выставить на аукцион скандальную скульптуру Царской семьи, которая ранее стояла в поселки Ливадия.
Как рассказал один из создателей памятника Андрей Крупин, сейчас ведутся переговоры с министерством культуры Крыма, чтобы этот вопрос решился.
«Хотим сделать аукцион, продать скульптуру и сделать фонд грантов для творческой молодежи», - цитирует Крым 24 создателя скандального памятника.
Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях появились фотографии инсталляции Царской семье возле Ливадийского дворца, вызвав шкал комментариев в социальных сетях. Некоторые начали критиковать скульптуру, другие - защищать автора. В итоге создатели памятника решили его убрать. Сейчас он находится на частной территории под охраной.
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