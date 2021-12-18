В Симферополе не хватает порядка 250 дворников

В Симферополе необходимо очистить от мусора порядка 10 тыс. гектар.

Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам крымской столицы сообщил министр ЖКХ Республики Сергей Донец.

«Эти территории должны быть закреплены за ответственными лицами, которые будут контролировать организации, занимающиеся санитарной очисткой», — сказал он.

Сергей Донец добавил, что ежедневно на улицы Симферополя выходят 250 дворников, не хватает еще столько же.

При этом министр заверил, что мусорных свалок в Симферополе сейчас нет, есть «текущие навалы».

В свою очередь Сергей Аксенов попросил симферопольцев присылать ему в соцсети обращения, если они все-таки обнаружат свалки.

«Я сомневаюсь, что в Симферополе нет ранее накопленных свалок», — сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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