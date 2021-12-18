В Севастополе зафиксирован очередной случай убийства бездомной собаки

В Севастополе вновь убили бездомную собаку. Теперь охоту на животных устроили в районе мыса Фиолент.

Об этом неизвестный даже написал в общий чат соседей, предупредив, что, если «это будет ваша собака, я не виноват». Одно из животных, спасаясь от кровавой бойни, забежало на ближайших садовый участок. Там собаку и обнаружила местная жительница, и вызвала полицию.

«Мы на Фиоленте в СНТ «Союз». Вот такая картина у нас».

Во вторник страшные кадры облетели группы севастопольских зоозащитников в социальных сетях. В садовом товариществе неизвестный живодер стал отстреливать бездомных собак. Одно из животных, спасаясь, забежало на территорию частного домовладения. Там ее и обнаружила местная жительница. Шокированная женщина позвонила в службу спасения животных «911».

Зоозащитница Наталия Морозова рассказала журналистам НТС как развивалась эта трагичная история.

Наталия Морозова, председатель Севастопольского благотворительного фонда помощи бездомным животным: «Вторник, 14 декабря мне позвонила жительница СНТ «Союз» и сказала, что на ее участке она обнаружила мертвую собаку, у которой чуть выше левого глаза какое-то отверстие, из которого сочилась кровь».

Несчастная собака, получив ранение в голову, истекла кровью и погибла. Как рассказали местные жители, накануне один из мужчин оповестил всех в соседском чате о том, что идет убивать.

Наталия Морозова: «В их общем чате какой-то мужчина написал, что какие-то собаки загрызли его кошку домашнюю и он выходит их отстреливать. Если будет ваша, то я не виноват. И уже спустя 40 минут в этом же чате девушка писала, что какой-то мужчина ходит с ружьем по 4-й улице».

Об инциденте в полицию сообщила местная жительница, когда обнаружила на своем участке труп собаки с простреленной головой. Как рассказали зоозащитники, представители правоохранительных органов не сразу оценили всю серьезность ситуации.

Наталия Морозова: «Приехал участковый, посмотрел на собаку, то есть не сделал там тщательный осмотр и сказал, что «это не жестокое обращение с животными, потому что никаких увечий нет». Но тут же он пригрозил заявительнице, что вот есть 306 статья УК РФ «Заведомо ложный донос», и что он привлечет ее по этой статье и «затаскает ее, затягает».

На помощь зоозащитникам пришли социальные сети и звонки на «телефон доверия» Управления Министерства внутренних дел России по Севастополю. В тот же день, как рассказала Наталия Морозова, участковый вновь приехал на место происшествия, принял от местной жительницы заявление и забрал труп собаки на экспертизу. Редакция телеканала НТС получила официальный комментарий от УМВД России по Севастополю. В ведомстве подтвердили информацию об инциденте, который произошел в садовом товариществе «Союз» 14 декабря.

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