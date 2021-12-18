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Водный кризис

В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды

В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды

фото © Новости Крыма

В Симферополе в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 09:00 20 декабря по 09:00 21 декабря будет ограничено водоснабжение.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Воды не будет по адресам:

ул. Ген. Васильева (частично), ул. Авиационная, ул. Калинина, ул. Лексина, ул. Дзюбанова, ул. Гоголя, ул. А. Невского, ул. Желябова, ул. Металлистов, ул. Элеваторная, ул. Чернышевского, а также прилегающие улицы и переулки. Возможно понижение давления: ул. Толстого, ул. Киевская (частично), мкрн «Москольцо» (ул. Никанорова, ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Киевская (частично), ул. Л.Чайкиной, ул. Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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