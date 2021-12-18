Водный кризис
Развитие сюжета: Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой ● Феодосия получит воду из новых водозаборов в следующем году ● Проектирование опреснительной установки в Ялте так и не начато ● Половина питьевой воды в Крыму утекает в землю из-за дырявых труб ● В Крыму заявили, что запасы водохранилищ выросли почти в три раза
В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды
фото © Новости Крыма
В Симферополе в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 09:00 20 декабря по 09:00 21 декабря будет ограничено водоснабжение.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Воды не будет по адресам:
ул. Ген. Васильева (частично), ул. Авиационная, ул. Калинина, ул. Лексина, ул. Дзюбанова, ул. Гоголя, ул. А. Невского, ул. Желябова, ул. Металлистов, ул. Элеваторная, ул. Чернышевского, а также прилегающие улицы и переулки. Возможно понижение давления: ул. Толстого, ул. Киевская (частично), мкрн «Москольцо» (ул. Никанорова, ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Киевская (частично), ул. Л.Чайкиной, ул. Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму вырастут цены на сжиженный газ. В Крыму вырастут цены на сжиженный газ в баллонах для потребителей.
Собираемость взносов на капремонт в Крыму почти на треть ниже российского показателя. Собираемость взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Крым составляет примерно 62%, в то время как в целом по стране этот показатель достигает почти 93%.
Севастопольцам придется больше платить за капремонт. В Севастополе увеличили размер взносов за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
Власти Ялты примут решение о перспективах 82 домов с признаками аварийности. Обследование 82 домов в Ялте с признаками аварийности будет проведено до конца года.
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки
Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.
В Крыму запретили гуляния у новогодней елки
Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 18 декабря фото
Сегодня, 18 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
14 декабря
В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы
18 часов назад
Новогодний поезд запустили по пригородному маршруту в Крыму
Праздничный новогодний состав запустили по пригородному маршруту в Крыму.