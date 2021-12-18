Власть
В Азово-Черноморском бассейне резко снизились объемы рыбного промысла
фото © Новости Крыма
Объем вылова хамсы в Черном море сократился в 2 раза.
Об этом заявил руководитель новороссийской рыбопромышленной компании Юрий Атанов. Снижение улова он объясняет резким сокращением запасов этой рыбы в Азовском море.
О подобных проблемах еще весной сообщали в Росрыболовстве, напоминает Коммерсант: тогда говорилось о сокращении промысла хамсы на 30% к аналогичному периоду 2020 года, а общий вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне снизился на 25,5%.
По мнению специалистов, причина уменьшения популяции хамсы связана растущей соленостью Азовского моря, что не только создает дискомфорт для данного вида, но способствует увеличению численности медуз, агрессивно конкурирующих в пищевом пространстве.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Может ли Черное море остаться без рыбы. Богатства морских глубин могут иссякнуть, если использовать их без меры.
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакам. У берегов Севастополя местные жители обнаружили на мелководье косяк кефали. Рыбу ловили в буквальном смысле руками.
В Черном море из-за вылова камбалы массово гибнут дельфины. Ежегодно в Черном море при вылове камбалы гибнут около 20 тысяч морских свиней.
Севастопольским рыбакам-любителям пообещали найти причалы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился определить площадки для рыбаков-любителей под причалы для лодок из числа неиспользуемых локаций портовой инфраструктуры города.
В жутком ДТП под Бахчисараем погибла молодая учительница
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате дорожной аварии в селе Маловидное Бахчисарайского района Крыма.
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки
Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.
В Крыму запретили гуляния у новогодней елки
Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Внимание, штормовое: на Крым надвигается снежная буря
Очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром прогнозируются в Крыму в пятницу и в ночь на субботу, объявлено штормовое предупреждение.
16 декабря
ЕС продлил экономические санкции против России
Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на председателя Евросовета Шарля Мишеля.