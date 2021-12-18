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Власть

В Азово-Черноморском бассейне резко снизились объемы рыбного промысла

14:53 суббота, 18 декабря 2021
В Азово-Черноморском бассейне резко снизились объемы рыбного промысла

фото © Новости Крыма

Объем вылова хамсы в Черном море сократился в 2 раза.

Об этом заявил руководитель новороссийской рыбопромышленной компании Юрий Атанов. Снижение улова он объясняет резким сокращением запасов этой рыбы в Азовском море.

О подобных проблемах еще весной сообщали в Росрыболовстве, напоминает Коммерсант: тогда говорилось о сокращении промысла хамсы на 30% к аналогичному периоду 2020 года, а общий вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне снизился на 25,5%.

По мнению специалистов, причина уменьшения популяции хамсы связана растущей соленостью Азовского моря, что не только создает дискомфорт для данного вида, но способствует увеличению численности медуз, агрессивно конкурирующих в пищевом пространстве.

В тексте использованы материалы: Новый день

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