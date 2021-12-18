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Здоровье

Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки

09:08 суббота, 18 декабря 2021
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки

фото © gazetauzao.ru

Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 17 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 191 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 172 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 177 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 371 человек, выздоровевших за весь период – 115 680.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму запретили гуляния у новогодней елки. Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший. Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса. Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

Здоровье
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки

Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки

Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.

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