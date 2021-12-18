Здоровье
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки
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Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 17 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 191 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 172 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 177 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 371 человек, выздоровевших за весь период – 115 680.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший. Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса. Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки
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