Спасатели полтора часа тушили деревянный дом в Севастополе

Севастопольские спасатели больше часа тушили частный дом, который загорелся в садоводческом товариществе «Сапун-Гора».

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю, сообщение о пожаре поступило в 13.04.

«По прибытии установлено, что второй этаж деревянного дома объят пламенем – огонь распространяется на кровлю, – говорится в сообщении. – (Спасатели) сформировали газодымозащитное звено и приступили к тушению пожара, подав два ствола «Б» и один ствол «А».

Во время разведки дома людей спасатели не обнаружили. Сотрудники МЧС локализовали пламя и устранили открытое горение, не допустив увеличение пожара.

«Его площадь составила 60 квадратных метров. Полная ликвидация достигнута в 14.37. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – уточнили в МЧС.

На месте происшествия работали сотрудники двух пожарно-спасательных частей города, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Был организован дополнительный подвоз воды. Всего к работам привлекались 22 человека и семь единиц техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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