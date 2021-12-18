Происшествия
Спасатели полтора часа тушили деревянный дом в Севастополе
Севастопольские спасатели больше часа тушили частный дом, который загорелся в садоводческом товариществе «Сапун-Гора».
Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю, сообщение о пожаре поступило в 13.04.
«По прибытии установлено, что второй этаж деревянного дома объят пламенем – огонь распространяется на кровлю, – говорится в сообщении. – (Спасатели) сформировали газодымозащитное звено и приступили к тушению пожара, подав два ствола «Б» и один ствол «А».
Во время разведки дома людей спасатели не обнаружили. Сотрудники МЧС локализовали пламя и устранили открытое горение, не допустив увеличение пожара.
«Его площадь составила 60 квадратных метров. Полная ликвидация достигнута в 14.37. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – уточнили в МЧС.
На месте происшествия работали сотрудники двух пожарно-спасательных частей города, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Был организован дополнительный подвоз воды. Всего к работам привлекались 22 человека и семь единиц техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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