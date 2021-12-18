Происшествия
Симферополец украл у своей девушки золотые кольца
В полицию крымской столицы с заявлением о кражи ювелирных изделий обратилась 19-летняя местная жительница.
Девушка рассказала, что неизвестный совершил кражу 4 золотых колец общей стоимостью около 25 тысяч рублей. При этом все они находились у нее дома в шкатулке, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Расследование дела привело правоохранителей к ранее уже судимому за наркопреступления 24-летнему парню потерпевшей. Молодой человек признался в содеянном, пояснив, что, испытывая нехватку денег, на протяжении недели брал из шкатулки ювелирные изделия и сдавал их в ломбард.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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