Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки(снег, мокрый снег).), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - снег/обледенение (местами очень сильные осадки(снег, мокрый снег).), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки(дождь, переходящий в снег).), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - снег/обледенение (местами очень сильные осадки (снег, мокрый снег).), уровень опасности оранжевый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 3, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер С 24 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 11, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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