Пригород Симферополя остался без воды из-за аварии

В Симферопольском районе при проведении земляных работ подрядной организацией был поврежден участок водопровода, в связи с чем отключена вода ряду абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

«На время производства аварийно-восстановительных работ данной подрядной организацией будет ограничено водоснабжение в Давидовке. А именно по улицам Ялтинская, Феодосийская, Керченская, Вокзальная, Быкова, Зеленая, Миндальная, Дачная, Ягодная, Лесная, Солнечная, Виноградная, Родниковая,Персиковая, Краснова, Симферопольская, Азовская, Ореховая, Кубанская, Сливовая , Лавандовая, Ломброзо, Светлая, а также прилегающим к ним», - говорится в сообщении.

Ориентировочное время завершения работ и восстановления подачи воды не сообщается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе не хватает порядка 250 дворников. В Симферополе необходимо очистить от мусора порядка 10 тыс. гектар.

В Крыму вырастут цены на сжиженный газ. В Крыму вырастут цены на сжиженный газ в баллонах для потребителей.

Собираемость взносов на капремонт в Крыму почти на треть ниже российского показателя. Собираемость взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Крым составляет примерно 62%, в то время как в целом по стране этот показатель достигает почти 93%.

Севастопольцам придется больше платить за капремонт. В Севастополе увеличили размер взносов за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.