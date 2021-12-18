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Пригород Симферополя остался без воды из-за аварии
В Симферопольском районе при проведении земляных работ подрядной организацией был поврежден участок водопровода, в связи с чем отключена вода ряду абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».
«На время производства аварийно-восстановительных работ данной подрядной организацией будет ограничено водоснабжение в Давидовке. А именно по улицам Ялтинская, Феодосийская, Керченская, Вокзальная, Быкова, Зеленая, Миндальная, Дачная, Ягодная, Лесная, Солнечная, Виноградная, Родниковая,Персиковая, Краснова, Симферопольская, Азовская, Ореховая, Кубанская, Сливовая , Лавандовая, Ломброзо, Светлая, а также прилегающим к ним», - говорится в сообщении.
Ориентировочное время завершения работ и восстановления подачи воды не сообщается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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