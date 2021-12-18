Новый год в Крыму
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Новогодний поезд запустили по пригородному маршруту в Крыму
фото © Новости Крыма
Праздничный новогодний состав запустили по пригородному маршруту в Крыму.
Первый такой поезд отправился из Симферополя в Евпаторию, передает корреспондент Крыминформа.
Пассажирами новогоднего состава стали дети и взрослые из крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ» – около сотни человек.
Пригородный поезд украшен новогодними декорациями: снежинками и гирляндами, в вагонах установлены елочки. Пассажиров развлекает Дед Мороз и Снегурочка.
«Концепция новогоднего поезда ЮППК (оператора пригородных перевозок) разработана для создания праздничной атмосферы на полуострове для жителей и отдыхающих. Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд – состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи», – рассказал генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных.
Первых пассажиров ждет праздничная программа по прибытии в Евпаторию прямо в здании железнодорожного вокзала: елка и выступление Деда Мороза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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