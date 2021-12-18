Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +3
море +12

Новый год в Крыму

Новогодний поезд запустили по пригородному маршруту в Крыму

08:52 суббота, 18 декабря 2021
Новогодний поезд запустили по пригородному маршруту в Крыму

фото © Новости Крыма

Праздничный новогодний состав запустили по пригородному маршруту в Крыму.

Первый такой поезд отправился из Симферополя в Евпаторию, передает корреспондент Крыминформа.

Пассажирами новогоднего состава стали дети и взрослые из крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ» – около сотни человек.

Пригородный поезд украшен новогодними декорациями: снежинками и гирляндами, в вагонах установлены елочки. Пассажиров развлекает Дед Мороз и Снегурочка.

«Концепция новогоднего поезда ЮППК (оператора пригородных перевозок) разработана для создания праздничной атмосферы на полуострове для жителей и отдыхающих. Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд – состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи», – рассказал генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных.

Первых пассажиров ждет праздничная программа по прибытии в Евпаторию прямо в здании железнодорожного вокзала: елка и выступление Деда Мороза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пассажир поезда «Кисловодск-Симферополь» устроил дебош и сорвал стоп-кран. 19-летний житель Ставрополья устроил дебош в вагоне поезда «Кисловодск-Симферополь», сорвал стоп-кран и «погостил» в отделении Краснодарского МВД.

Крыму пообещали дать 115 новых автобусов. Согласно Распоряжениям Главы РК, опубликованным на официальном портале правительства, для Крыма закупят 115 новых автобусов марок КАВЗ и ПАЗ.

Стало известно сколько пассажиров в Симферополе не оплачивают проезд в транспорте. На автобусах и троллейбусах стоят 93 датчиков учета пассажиропоток установлено. Как показывала статистика, около 15% пассажиров — безбилетники.

В Крыму начнет курсировать новогодняя электричка. 17 декабря в 11:01 по маршруту Симферополь – Евпатория-Курорт отправится Новогодний поезд.

Здоровье
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки

Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки

Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.

Происшествия
В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы

В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы

На охраняемую территорию якобы проник уроженец Днепра с букетом цветов. Мужчину обнаружили, передали полиции и выставили с полуострова.

Коронавирус в Крыму
В Крыму запретили гуляния у новогодней елки

В Крыму запретили гуляния у новогодней елки

Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Происшествия
Пассажир поезда «Кисловодск-Симферополь» устроил дебош и сорвал стоп-кран

Пассажир поезда «Кисловодск-Симферополь» устроил дебош и сорвал стоп-кран

19-летний житель Ставрополья устроил дебош в вагоне поезда «Кисловодск-Симферополь», сорвал стоп-кран и «погостил» в отделении Краснодарского МВД.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации