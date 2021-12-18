Назван самый подорожавший в Крыму продукт

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С начала 2021 года в Республике Крым выросла в цене продуктовая корзина, однако больше всего подорожал картофель.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал министр промышленной политики Крыма Александр Трянов.

«Сильно подорожал так называемый «борщевой набор», овощная группа. Идет борьба с ценами на картошку и другие товары, и результаты есть, по ряду овощной группы мы идем на снижение. Но, безусловно, в общем и целом продуктовая корзина сильно подорожала, и это тенденция не только страны, во всем мире это происходит, - отметил Трянов. – Сильнее всего поднялся в цене, по сравнению с прошлым годом, картофель».

Стоимость этого овоща выросла ориентировочно на 50%, отметил он. И это связано с тем, что год выдался не самым урожайным не только в России, но и в мире. Соответственно, продукции меньше и цена выше.

«Почему картофель подорожал так сильно? Потому что неурожай во всем мире. К тому же страны, которые исконно были поставщиками картошки, не могут поставить его сюда, потому что в ценовую категорию он уже не вписывается, он не настолько дешев в этом году, чтобы привозить его сюда», - пояснил министр.

А крымские рынки, как правило, изобилуют именно привозным картофелем. В основном, российским - из Брянска, Курска, Кирова. Это объясняется тем, что продукция из этих регионов даже с учетом затрат на логистику, гораздо доступнее, чем выращенная здесь, объясняет глава минпрома. Однако наша, местная, берет не ценой, а своими вкусовыми качествами, добавляет он.

«Существует инфляция, в том числе ценовая, мы же видим, что растет все в общем и целом. И сегодня вопрос в большей мере стоит в стабилизации и нейтрализации перекосов, чтобы не было сейчас больших разрывов в торговых наценках», - заключил Трянов.

Ранее Росстат назвал самым подорожавшим с начала 2021 года продуктом в России белокочанную капусту, ее стоимость увеличилась на 86,2%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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