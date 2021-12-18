Квартиру жительницы Севастополя арестовали и продали за долги по коммунальным платежам

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Квартира жительницы Севастополя передана на реализацию и продана в счет погашения долга.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Севастополю.

На исполнении в Ленинском отделении УФССП России по Севастополю находилось сводное исполнительное производство в отношении жительницы Севастополя о взыскании задолженностей в пользу физических лиц, а также кредитных задолженностей и коммунальных платежей на общую сумму 8 800 000 рублей.

Судебный пристав-исполнитель после возбуждения исполнительного производства в установленном порядке уведомил об этом должницу. В срок для добровольного исполнения решение суда исполнено не было, в связи, с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.

Сотрудник ведомства принял меры для установления имущественного положения гражданки и вынес постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Официального дохода у должницы нет, так как она не трудоустроена, счета в банках установлены не были, но помимо основного жилья у должницы имеется в собственности квартира в центре Севастополя, в отношении которой был составлен акт описи и ареста.

Гражданка была предупреждена, что дальнейшее уклонение от выплаты задолженностей приведет к реализации квартиры в счет погашения долга, но продолжала игнорировать решение суда и требования сотрудников службы принудительного исполнения.

Имущество должницы - квартира была передана на реализацию, выставлена на торги и в настоящее время продана. Денежные средства от реализации имущества должницы перечислены взыскателям в счет погашения долга по сводному исполнительному производству.

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