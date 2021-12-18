Крымчане не экономят деньги и живут одним днем

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Прожить полгода на свои сбережения смогут лишь 15% крымчан. И всего у 4% при случае получится продержаться год и дольше на накопленное.

Такие неутешительные данные о материальной обеспеченности жителей Крыма опубликовали аналитики сервиса SuperJob.

Согласно результатам исследования, 48% жителей Крыма вообще не имеют финансовой подушки. Как правило, это граждане с зарплатой менее 50 тысяч рублей.

«9% крымчан смогли бы прожить на сбережения около года, 15% — от трех до шести месяцев, 13% — до двух месяцев. Меньше месяца на собственные сбережения смогли бы прожить 11% респондентов», — сообщается в исследовании сервиса.

Между тем одним из финансовых показателей среднего класса как социальной группы населения является как раз способность «продержаться на плаву» в течение трех месяцев, не меняя свой образ жизни, рассказал эксперт аналитической компании «Рамблер Групп», кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Если брать в расчет показатели в нашей стране, то с определенной долей уверенности можно отнести эти 13-15% жителей Республики Крым к среднему классу. И цифры эти не радостные», — вынес вердикт аналитик.

Кроме того, по данным сервиса SuperJob, за время пандемии выросло число жителей республики, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы.

«40% населения не контролирует доходы и расходы. Строгий контроль ведут 11% жителей региона», — уточнили аналитики.

Зачастую люди, не откладывающие денег, ссылаются на свои скромные доходы. Однако если речь не идет о прожиточном минимуме, то экономить вполне реально, стоит лишь придерживаться элементарных правил финансовой грамотности, считает Михаил Беляев.

По совету экономиста, первое, что стоит исключить из своей жизни, это импульсивные необдуманные траты, которые «съедают» около 10% вашего бюджета.

«Как только вы получили заработную плату, сразу отложите 10%. На качество жизни эта сумма абсолютно не повлияет, зато избавит вас от ненужных покупок», — посоветовал специалист по финансовому планированию.

Часто для грамотного планирования расходов людям элементарно не хватает специальных знаний. В этом случае лучше не лениться и восполнять пробелы. Например, изучить возможности получения налогового вычета, который поможет сэкономить и восстановить ваш бюджет.

Вместе с тем в нашей стране довольно распространена категория людей, считающих, что откладывать деньги бессмысленно, — их все равно уничтожит инфляция. Да и теорию «черного лебедя» — непредсказуемых событий, способных повлиять на экономику — еще никто не отменял. Но эту историю уже стоит прорабатывать с психологами, заметил Михаил Беляев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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