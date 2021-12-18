Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении в России сертификата здоровья. Это документ, который необходим для посещения общественных мест.

Сертификат смогут получить не только те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, но и все жители России, у которых есть антитела, полученные либо после болезни, либо после прививки иностранными вакцинами, либо от бессимптомной болезни.

Уточняется, что уровень титра антител не важен. Срок действия сертификата от 6 месяцев до 1 года. Закон носит временный характер и действует до 1 июня 2022 года.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, законопроект поможет урегулировать интересы крымчан, которые переболели коронавирусом, но не попали в статистический отчет.

«Данный законопроект я просила поддержать на заседаниях Общественной палаты РК и Президиума Госсовета республики. Считаю, что он будет способствовать урегулированию интересов тех граждан, которые переболели, но не попали в статистический отчет. Кто-то лечился самостоятельно и не обращался к врачу, кто-то перенес заболевание бессимптомно, а некоторые просто не делали тест на ковид», - рассказала Пеньковская.

Она подчеркнула, что в случае улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом продлевать ограничительные меры не будет необходимости.

«Что касается сроков, то я уверена, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится, то пролонгировать ограничительные меры не будет необходимости. Но хочу подчеркнуть, все будет зависеть и от того, как люди буду вакцинироваться, соблюдать меры антиковидной безопасности. Хочу напомнить крымчанам, что все это делается исключительно для того, чтобы защитить жизнь и здоровье жителей полуострова», - уточнила Пеньковская.

В свою очередь, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РК Людмила Знаменская сообщила, что нововведение поможет снизить социальное напряжение, которое возникло из-за QR-кодов.

«Недопонимание и какое-то тревожное напряжение в нашем обществе из-за QR-кодов росли. Соответственно, сертификат здоровья поможет снизить накал дискуссий, разрядить ситуацию. Законопроект о введении такого сертификата возник своевременно. Я убеждена, что нужно минимизировать те ограничения, которые будут влечь за собой нарушение прав граждан. Для Крыма и нашей страны в целом, введение данной меры окажется положительным и эффективным опытом», - рассказала Знаменская.

Такого же мнения оказалась и член Общественной палаты Крыма Анастасия Гридчина. По ее словам, сертификаты здоровья помогут разрядить ситуацию, которая возникла в обществе после введения QR-кодов.

«Недопонимание и какое-то тревожное напряжение в нашем обществе из-за QR-кодов росли. Соответственно, сертификат здоровья поможет снизить накал дискуссий, разрядить ситуацию. Законопроект о введении такого сертификата возник своевременно. Я убеждена, что нужно минимизировать те ограничения, которые будут влечь за собой нарушение прав граждан. Для Крыма и нашей страны в целом, введение данной меры окажется положительным и эффективным опытом», - заключила Гридчина.

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