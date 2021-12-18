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Общество

Каждый второй крымчанин согласен на зарплату в конвертах

06:28 суббота, 18 декабря 2021
Каждый второй крымчанин согласен на зарплату в конвертах

фото © Новости Крыма

Получать «черную» зарплату готовы около половины крымчан, треть жителей региона не согласны на эти условия оплаты своего труда.

Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

«На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 49% крымчан, работать «в белую» предпочтут 34% опрошенных, еще 17% затруднились ответить», – отмечается в исследовании. Чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (53%) и респонденты старше 45 лет (56%).

Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 38%).

Согласно аналогичному исследованию, проведенному в декабре прошлого года, количество согласных получать зарплату «в конвертах» крымчан составило 51%.

В апреле 2021-го число жителей региона, согласных на «черную» («серую») зарплату составляло 44%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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