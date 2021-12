Какой сегодня праздник 18 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 18 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобного Саввы Освященного

Пре­по­доб­ный Сав­ва Освя­щен­ный ро­дил­ся в V ве­ке в Кап­па­до­кии, в бла­го­че­сти­вой хри­сти­ан­ской се­мье Иоан­на и Со­фии. Его отец был во­е­на­чаль­ни­ком. Уехав по де­лам служ­бы в Алек­сан­дрию, он взял с со­бой же­ну, а пя­ти­лет­не­го сы­на оста­вил на по­пе­че­ние дя­ди. Ко­гда маль­чи­ку шел вось­мой год, он по­сту­пил в на­хо­див­ший­ся по­бли­зо­сти мо­на­стырь свя­той Фла­виа­ны. Ода­рен­ный ре­бе­нок ско­ро на­учил­ся чи­тать и хо­ро­шо изу­чил Свя­щен­ное Пи­са­ние. На­прас­но ро­ди­те­ли уго­ва­ри­ва­ли свя­то­го Сав­ву вер­нуть­ся в мир и всту­пить в брак.

В 17 лет он при­нял мо­на­ше­ский по­стриг и так пре­успел в по­сте и мо­лит­вах, что был удо­сто­ен да­ра чу­до­тво­ре­ний. Про­ве­дя де­сять лет в оби­те­ли Фла­виа­ны, пре­по­доб­ный от­пра­вил­ся в Иеру­са­лим, а от­ту­да в оби­тель пре­по­доб­но­го Ев­фи­мия Ве­ли­ко­го. Но пре­по­доб­ный Ев­фи­мий (па­мять 20 ян­ва­ря) на­пра­вил свя­то­го Сав­ву к ав­ве Фео­к­ти­сту, на­сто­я­те­лю близ­ле­жа­ще­го мо­на­сты­ря со стро­гим об­ще­жи­тель­ным уста­вом. В той оби­те­ли про­был пре­по­доб­ный Сав­ва по­слуш­ни­ком до 30-лет­не­го воз­рас­та.

Пре­по­доб­ный Сав­ва ос­но­вал еще несколь­ко оби­те­лей. Мно­гие чу­де­са бы­ли яв­ле­ны по мо­лит­вам пре­по­доб­но­го Сав­вы: сре­ди Лав­ры за­бил ис­точ­ник, во вре­мя за­су­хи про­лил­ся обиль­ный дождь, про­ис­хо­ди­ли ис­це­ле­ния боль­ных и бес­но­ва­тых. Пре­по­доб­ный Сав­ва на­пи­сал пер­вый устав цер­ков­ных служб, так на­зы­ва­е­мый «Иеру­са­лим­ский», при­ня­тый все­ми Па­ле­стин­ски­ми мо­на­сты­ря­ми. Свя­той мир­но пре­ста­вил­ся к Бо­гу в 532 го­ду.

День работников органов ЗАГСа в России

18 декабря свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России.

За всем известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека.

История органов ЗАГС в России началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

Работникам же ЗАГСа присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это — любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже артистичность.

Саввин день (Савва Сальник)

Народный праздник «Саввин день» отмечается 29 марта (по старому стилю – 16 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского). Другие названия праздника: «Саввин», «Трофим», «Тележный день». В старину этот день полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название «Тележный день».

Также сегодня, 18 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день мигранта (International Migrants Day)

- День службы собственной безопасности МВД РФ

- День риэлтора в России

- День сворачивания в клубочек

- День арабского языка

- День вантуза на голове (National Wear a Plunger on Your Head Day) в США

- День выпечки печенья (Bake Cookies Day) в США

- День разговора по телефону как эльф (Answer The Telephone Like Buddy The Elf Day) в США

- День жареного молочного поросенка (National Roast Suckling Pig Day) в США

- День маффина в Бразилии

- День полиции Молдовы

- День объединения университетов в Иране

- Национальный день в Катаре

- День работников страхового рынка Кыргызстана

Сегодня именины празднуют: Анастасий, Захар, Савва, Филофей, Карион, Нектарий, Гурий.

Что происходило 18 декабря в прошлые годы

1104 - Никифор I, грек по происхождению, назначен руководить Киевской митрополией.

1833 - впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни». Он пришел на замену старому гимна «Молитва русских».

1865 - принята Тринадцатая поправка к конституции США, отменяющая рабство.

1892 - премьера балета Чайковского «Щелкунчик».

1917 - провозглашения независимости Финляндии с центром в городе Хельсинки.

1920 - Совнарком СССР принял постановление «Об учете музыкальных инструментов»один из законодательных актов, по которым преследовали кобзарей.

1940 - утвержден «План Барбаросса» нападения нацистской Германии на СССР. Согласно плану, продолжительность основных боевых действий предусматривалась в течение 2-3 месяцевтак называемая стратегия «Блицкрига».

2007 - Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины VI созыва за нее отдали голоса 226 народных депутатов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 декабря. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 17 декабря. Сегодня, 17 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крымском университете выбрали самую красивую студентку. В Крымском федеральном университете подвели итоги ежегодного конкурса красоты «Мисс КФУ – 2021».

Какой сегодня праздник 16 декабря. Сегодня, 16 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму за 15 миллионов пытались продать буфет из имения Романовых. В Ялте на одном из популярных интернет-сервисов на продажу выставили старинный буфет, который как утверждает владелица, стоял в имении Романовых на ЮБК и достался ей от бабушки.