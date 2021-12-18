Общество
Какой сегодня праздник 18 декабря
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Сегодня, 18 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти преподобного Саввы Освященного
Преподобный Савва Освященный родился в V веке в Каппадокии, в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди. Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак.
В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного Евфимия Великого. Но преподобный Евфимий (память 20 января) направил святого Савву к авве Феоктисту, настоятелю близлежащего монастыря со строгим общежительным уставом. В той обители пробыл преподобный Савва послушником до 30-летнего возраста.
Преподобный Савва основал еще несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам преподобного Саввы: среди Лавры забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, происходили исцеления больных и бесноватых. Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый «Иерусалимский», принятый всеми Палестинскими монастырями. Святой мирно преставился к Богу в 532 году.
День работников органов ЗАГСа в России
18 декабря свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России.
За всем известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека.
История органов ЗАГС в России началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.
Работникам же ЗАГСа присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это — любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже артистичность.
Саввин день (Савва Сальник)
Народный праздник «Саввин день» отмечается 29 марта (по старому стилю – 16 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского). Другие названия праздника: «Саввин», «Трофим», «Тележный день». В старину этот день полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название «Тележный день».
Также сегодня, 18 декабря, отмечают такие праздники:
- Международный день мигранта (International Migrants Day)
- День службы собственной безопасности МВД РФ
- День риэлтора в России
- День сворачивания в клубочек
- День арабского языка
- День вантуза на голове (National Wear a Plunger on Your Head Day) в США
- День выпечки печенья (Bake Cookies Day) в США
- День разговора по телефону как эльф (Answer The Telephone Like Buddy The Elf Day) в США
- День жареного молочного поросенка (National Roast Suckling Pig Day) в США
- День маффина в Бразилии
- День полиции Молдовы
- День объединения университетов в Иране
- Национальный день в Катаре
- День работников страхового рынка Кыргызстана
Сегодня именины празднуют: Анастасий, Захар, Савва, Филофей, Карион, Нектарий, Гурий.
Что происходило 18 декабря в прошлые годы
1104 - Никифор I, грек по происхождению, назначен руководить Киевской митрополией.
1833 - впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни». Он пришел на замену старому гимна «Молитва русских».
1865 - принята Тринадцатая поправка к конституции США, отменяющая рабство.
1892 - премьера балета Чайковского «Щелкунчик».
1917 - провозглашения независимости Финляндии с центром в городе Хельсинки.
1920 - Совнарком СССР принял постановление «Об учете музыкальных инструментов»один из законодательных актов, по которым преследовали кобзарей.
1940 - утвержден «План Барбаросса» нападения нацистской Германии на СССР. Согласно плану, продолжительность основных боевых действий предусматривалась в течение 2-3 месяцевтак называемая стратегия «Блицкрига».
2007 - Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины VI созыва за нее отдали голоса 226 народных депутатов.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 декабря. Какие праздники будут завтра?
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