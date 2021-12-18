Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре

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Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.

Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Около двух часов назад сегодня в Краснодаре Владимир Серов был задержан. В ближайшее время он будет доставлен в Ростов-на-Дону, где им будут заниматься соответствующие органы», - сообщил собеседник агентства.

Серов скрывался от следствия несколько лет. В апреле 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил Крыминформу, что бывший вице-премьер разыскивается следственными органами по «судакским делам».

Как стало известно журналистам, дело Владимира Серова связано с выделением земельного участка в курортной зоне Судака во времена, когда Серов руководил администрацией этого города. Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 291.1 УК РФ - «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».

Серов занимал пост вице-премьера в правительстве Крыма с июля 2017 года по март 2018 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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