Власть
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре
фото © lenta.ru
Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.
Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Около двух часов назад сегодня в Краснодаре Владимир Серов был задержан. В ближайшее время он будет доставлен в Ростов-на-Дону, где им будут заниматься соответствующие органы», - сообщил собеседник агентства.
Серов скрывался от следствия несколько лет. В апреле 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил Крыминформу, что бывший вице-премьер разыскивается следственными органами по «судакским делам».
Как стало известно журналистам, дело Владимира Серова связано с выделением земельного участка в курортной зоне Судака во времена, когда Серов руководил администрацией этого города. Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 291.1 УК РФ - «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».
Серов занимал пост вице-премьера в правительстве Крыма с июля 2017 года по март 2018 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Очередному музыканту из РФ запретили въезд в Украину из-за Крыма. Украинские пограничники не пустили в страну гитариста поп-рок группы, гражданина России Александра Ильчука из-за его выступлений в Крыму.
За убийство по неосторожности житель Джанкоя может сесть в тюрьму на 15 лет. 22-летний житель Джанкоя обвиняется в убийстве по неосторожности.
Суд досрочно прекратил полномочия главы курортного поселка в Крыму. Бахчисарайский районный суд досрочно прекратил полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Ольги Твердовой.
В Сакском районе полицейские вернули похищенный питбайк владельцу. В отделение полиции обратился житель одного из сел района, который рассказал о краже питбайка стоимостью свыше 50 тысяч рублей.
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре
Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.
В жутком ДТП под Бахчисараем погибла молодая учительница
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате дорожной аварии в селе Маловидное Бахчисарайского района Крыма.
Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки
Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.
Внимание, штормовое: на Крым надвигается снежная буря
Очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром прогнозируются в Крыму в пятницу и в ночь на субботу, объявлено штормовое предупреждение.
16 декабря
Крымчане не экономят деньги и живут одним днем
Прожить полгода на свои сбережения смогут лишь 15% крымчан. И всего у 4% при случае получится продержаться год и дольше на накопленное.