За убийство по неосторожности житель Джанкоя может сесть в тюрьму на 15 лет

22-летний житель Джанкоя обвиняется в убийстве по неосторожности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у входа в помещение кафе на автозаправочной станции несколько раз ударил по голове 40-летнего местного жителя. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Джанкойский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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