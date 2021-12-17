Происшествия
За убийство по неосторожности житель Джанкоя может сесть в тюрьму на 15 лет
22-летний житель Джанкоя обвиняется в убийстве по неосторожности.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у входа в помещение кафе на автозаправочной станции несколько раз ударил по голове 40-летнего местного жителя. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Джанкойский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Сакском районе полицейские вернули похищенный питбайк владельцу. В отделение полиции обратился житель одного из сел района, который рассказал о краже питбайка стоимостью свыше 50 тысяч рублей.
Российские силовики учатся искать взрывчатку на Крымском мосту. Росгвардия и ведомственная охрана минтранса России провели на Крымском мосту тренировку по поиску взрывчатых веществ у пассажиров.
Суд отправил крымчанина на обязательные работы за повторное пьяное вождение. Первомайский районный суд признал местного жителя виновным в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде.
В симферопольском СИЗО в гипсе у сидельца нашли iPhone. Как выяснилось, обвиняемый 1987 года рождения, содержащийся в СИЗО-1, выезжал на заседание суда.
Пассажир поезда «Кисловодск-Симферополь» устроил дебош и сорвал стоп-кран
19-летний житель Ставрополья устроил дебош в вагоне поезда «Кисловодск-Симферополь», сорвал стоп-кран и «погостил» в отделении Краснодарского МВД.
Непогода разгуляется в Крыму: эпицентр придется на Симферополь
Сильный дождь со снегом обрушится на Симферополь в пятницу после обеда, объявлено очередное штормовое предупреждение.
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший
Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
14 декабря
В Крыму бухгалтер украла у студентов 11 млн
В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 11 млн рублей, предназначенных для выплат студентам.