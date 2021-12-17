Власти Ялты примут решение о перспективах 82 домов с признаками аварийности

Обследование 82 домов в Ялте с признаками аварийности будет проведено до конца года.

Об этом в ходе рабочего совещания с представителями компаний, которые ведут строительство на территории муниципального образования, заявила глава администрации города Янина Павленко.

«В Ялте 82 дома имеют признаки аварийных. Мобилизуемся, оперативно проведем обследование каждого. Уже до конца этого года получим заключение специалистов, какие из них действительно являются аварийными и пойдут под снос, а какие требуют капитального ремонта», – сообщила она.

Также, по словам Павленко, с представителями строительных компаний в ходе совещания обсуждались и варианты обеспечениями жильем 118 семей из домов, уже признанных аварийными. «Ждем предложения по квартирам – изучим, рассмотрим возможность их приобретения», – отметила градоначальница.

Она обратила внимание, что в городе строится множество многоквартирных жилых домов и апартаментов, при этом вопрос с обеспечением жильем нуждающихся, в том числе детей-сирот, собственников аварийного жилья, льготников, буксует десятилетиями. «В этом году вопрос сдвинули в мертвой точки – приобрели 24 квартиры для граждан льготной категории, и это рекорд за долгие годы, но мы только в начале пути», – подчеркнула Павленко и напомнила, что задача ускорить темпы выделения жилья льготниками поставлена главой республики.

Кроме того, глава администрации Ялты пообещала ежемесячно проводить межведомственные комиссии с участием представителей строительных компаний, ресурсоснабжающих организаций, республиканских департаментов и ведомств.

«Налаживаем взаимодействие. Глобальная цель – ликвидировать аварийное жилье и обеспечить квартирами льготников», – уточнила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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