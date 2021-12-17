Власти Крыма создали новый природный парк на западе полуострова

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Совет министров Крыма официально постановило создать ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский» со статусом особо охраняемой природной территории регионального значения.

Соответствующий документ размещен на интернет-портале правительства республики.

«Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения Республики Крым – ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», – сказано в постановлении.

Документом также устанавливаются границы природного парка, расположенного на территории Штормовского сельского поселения Сакского района вокруг Ойбурского озера.

В июне 2019 года жители западного Крыма обратились во время «прямой линии» к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь создать Ойбурский природный парк.

анее на этой территории планировалось построить инкубатор для выращивания мальков креветок. Задумка сорвалась из-за протестов жителей окрестных поселков. В итоге инкубатор построен в Раздольненском районе Крыма. В 2021 году Совет министров Крыма дал разрешение ООО «Паралия» использовать земли вокруг озера площадью около 15 гектаров для размещения объектов рекреации: тентов, навесов, душевых, инфраструктуры для велотранспорта и самокатов.

Однако глава РК Сергей Аксенов отменил это распоряжение из-за «недоработки должностных лиц администрации Сакского района при рассмотрении возможности размещения объектов благоустройства». Инициативу крымских общественников по созданию парка «Ойбурский» поддержал российский телеведущий и ученый-биолог Николай Дроздов.

В Госдуме также пообещали помочь в сохранении пляжей на западе Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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