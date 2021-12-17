Происшествия
В Симферополе доставщик еды проломил заказчику череп
В столице Крыма курьер службы по доставке еды повздорил с заказчиком, который был подшофе.
Конфликт перерос в драку, по итогам которой 29-летнего заказчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы, ушибом головного мозга и переломом лобной кости, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки установили все обстоятельства случившегося. Оказалось, у подвыпившего потерпевшего с курьером случился конфликт. Свидетелем же этого инцидента стал знакомый парня, который с кулаками набросился на заказчика», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного доставщика возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 8 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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