В Симферополе доставщик еды проломил заказчику череп

В столице Крыма курьер службы по доставке еды повздорил с заказчиком, который был подшофе.

Конфликт перерос в драку, по итогам которой 29-летнего заказчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы, ушибом головного мозга и переломом лобной кости, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки установили все обстоятельства случившегося. Оказалось, у подвыпившего потерпевшего с курьером случился конфликт. Свидетелем же этого инцидента стал знакомый парня, который с кулаками набросился на заказчика», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного доставщика возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 8 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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