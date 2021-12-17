Власть
В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли»
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Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.
«Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ФСБ. Сейчас расследование уголовного дела, которое было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по Крыму и Севастополю, завершено. Прокуратура подписала обвинительное заключение и материалы переданы на рассмотрение в суд», – сказали в ведомстве.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что речь идет о хищении 151 земельного участка, принадлежащего городу. Из них пятьдесят один – в бухте Ласпи, стоимостью сто миллионов рублей, и сто – в севастопольской зоне Южного берега Крыма, стоимостью свыше 200 миллионов. В первом случае земли еще в 2019-м году успели передать в собственность путем махинаций при осуществлении государственной регистрации права, в том числе – внесения в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Во втором – начали оформление, но завершили. Все земли предназначались одному человеку – местному жителю.
А все манипуляции с документами совершались группой лиц по предварительному сговору. В нем, как установило следствие, участвовали два государственных регистратора Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя и два частных нотариуса.
«Они обвиняются в совершении 11 преступлений», – уточнили в прокуратуре.
Это внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, злоупотребление полномочиями частными нотариусами, мошенничество в особо крупном размере и покушение на такое мошенничество.
Уголовное дело в отношении группы обвиняемых направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.