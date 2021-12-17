В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли»

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Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

«Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ФСБ. Сейчас расследование уголовного дела, которое было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по Крыму и Севастополю, завершено. Прокуратура подписала обвинительное заключение и материалы переданы на рассмотрение в суд», – сказали в ведомстве.

В прокуратуре Севастополя сообщили, что речь идет о хищении 151 земельного участка, принадлежащего городу. Из них пятьдесят один – в бухте Ласпи, стоимостью сто миллионов рублей, и сто – в севастопольской зоне Южного берега Крыма, стоимостью свыше 200 миллионов. В первом случае земли еще в 2019-м году успели передать в собственность путем махинаций при осуществлении государственной регистрации права, в том числе – внесения в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.

Во втором – начали оформление, но завершили. Все земли предназначались одному человеку – местному жителю.

А все манипуляции с документами совершались группой лиц по предварительному сговору. В нем, как установило следствие, участвовали два государственных регистратора Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя и два частных нотариуса.

«Они обвиняются в совершении 11 преступлений», – уточнили в прокуратуре.

Это внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, злоупотребление полномочиями частными нотариусами, мошенничество в особо крупном размере и покушение на такое мошенничество.

Уголовное дело в отношении группы обвиняемых направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Граждан Украины через суд оставят без крымской земли. Иностранных граждан по суду лишат права на владение землей в приграничных регионах Крыма. Формально у собственников наделы выкупит государство, если прежде они самостоятельно не распорядятся имуществом.

Продавать землю с 25-ти процентной скидкой в Крыму так и не начали. Программа, по которой крымчане получат возможность приобрести земельные участки для строительства индивидуальных домов по льготной цене, еще не начала работать.

В Крыму уверены, что абсолютно правильно запретили украинцам владеть землей. Запрет на владение землями в приграничных территориях и сельскохозяйственными землями «является нормой в мировой практике».

Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги. В собственности иностранцев остаются боле 6,5 тысяч земельных участков на приграничных территориях Крыма, и скоро муниципалитеты начнут их принудительную продажу.