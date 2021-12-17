Происшествия
В Сакском районе полицейские вернули похищенный питбайк владельцу
В отделение полиции обратился житель одного из сел района, который рассказал о краже питбайка стоимостью свыше 50 тысяч рублей.
По горячим следам правоохранители задержали 17-летнего молодого человека- учащегося одного из крымских колледжей, который признался в краже, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Как рассказал молодой человек, похищенный питбайк он быстро продал, а деньги потратил. Оперативники нашли, изъяли и вернули потерпевшему похищенный транспорт», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о краже.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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