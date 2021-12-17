В Крыму запретили гуляния у новогодней елки

фото © pixabay.com

Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сказано в поправках в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

«Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий», – сказано в тексте указа.

Кроме того, ограничения вводятся при проведении массовых мероприятий в образовательных организациях. В частности, в детских садах, школах, спортивных кружках новогодние утренники разрешено проводить только без родителей, а сами мероприятия должны проходить в каждой группе или классе отдельно – общий праздник на всех запрещен.

Проводить новогодние и рождественские мероприятия для детей в театрах, цирках, концертных залах, домах культуры и прочих закрытых помещениях разрешено, но при соблюдении ряда условий: исключить проведение анимационных программ, конкурсов, хороводов и других игр со свободным перемещением детей как во время представления, так и в холлах; не организовывать фотозоны; залы должны быть заполнены на 70%.

Родителям и родственникам на такие мероприятия ходить можно, но при наличии сертификатов о перенесенной новой коронавирусной инфекции или вакцинации. Зайти можно и при наличии ПЦР-теста, но только тем, кто имеет медотвод от вакцинации. Срок действия ПЦР-теста составляет 48 часов.

В прошлом году, помимо запрета на проведение новогодних массовых мероприятий, действовал строгий запрет на проведение корпоративов, банкетов и других подобных встреч.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший. Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса. Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона». На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.

Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды. Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.