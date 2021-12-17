Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший ● Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса ● Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона» ● Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды
В Крыму запретили гуляния у новогодней елки
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Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом сказано в поправках в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.
«Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий», – сказано в тексте указа.
Кроме того, ограничения вводятся при проведении массовых мероприятий в образовательных организациях. В частности, в детских садах, школах, спортивных кружках новогодние утренники разрешено проводить только без родителей, а сами мероприятия должны проходить в каждой группе или классе отдельно – общий праздник на всех запрещен.
Проводить новогодние и рождественские мероприятия для детей в театрах, цирках, концертных залах, домах культуры и прочих закрытых помещениях разрешено, но при соблюдении ряда условий: исключить проведение анимационных программ, конкурсов, хороводов и других игр со свободным перемещением детей как во время представления, так и в холлах; не организовывать фотозоны; залы должны быть заполнены на 70%.
Родителям и родственникам на такие мероприятия ходить можно, но при наличии сертификатов о перенесенной новой коронавирусной инфекции или вакцинации. Зайти можно и при наличии ПЦР-теста, но только тем, кто имеет медотвод от вакцинации. Срок действия ПЦР-теста составляет 48 часов.
В прошлом году, помимо запрета на проведение новогодних массовых мероприятий, действовал строгий запрет на проведение корпоративов, банкетов и других подобных встреч.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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