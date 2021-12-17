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В Крыму вырастут цены на сжиженный газ в баллонах для потребителей.

Согласно приказу государственного комитета по ценам и тарифам РК, с с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года цена килограмма такого газа без доставки составит 42 рубля 42 копейки (с доставкой – 59 рублей 21 копейка). Баллон сжиженного газа весом 21 кг обойдется без доставки в 891 рубль, с доставкой – в 1 тысячу 243 рубля.

Это на 6% выше, чем в текущем году. Отметим, что в декабре 2020 года цену сжиженного газа в баллонах для потребителей на 2021 год подняли на 3,5%.

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