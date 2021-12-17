Происшествия
В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы
фото © Facebook/Наталья Поклонская
На охраняемую территорию якобы проник уроженец Днепра с букетом цветов. Мужчину обнаружили, передали полиции и выставили с полуострова.
В Крыму на дом экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской якобы совершено нападение. СМИ утверждают, что злоумышленником оказался гражданин Украины.
Полицейские приехали на вызов сотрудника Федеральной службы охраны и на территории дома Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района обнаружили 58-летнего уроженца Днепра Владимира Ворону.
Мужчина, нагрянувший в дом к Наталье Поклонской, оставил ей цветы, утверждает Telegram-канал Mash.
«Владимир Ворона неоднократно записывался к экс-прокурору на прием, но она звать настойчивого кавалера в гости не спешила. Тогда мужчина решил попытать удачу и зайти просто так», - говорится в сообщении.
Он попал на территорию дома Поклонской в ее отсутствие. Уйти незамеченным ему не удалось.
Позавчера поклонника депортировали домой - в Украину, отмечает издание.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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