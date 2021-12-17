Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +2
море +12

Происшествия

В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы

19:23 пятница, 17 декабря 2021
В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы

фото © Facebook/Наталья Поклонская

На охраняемую территорию якобы проник уроженец Днепра с букетом цветов. Мужчину обнаружили, передали полиции и выставили с полуострова.

В Крыму на дом экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской якобы совершено нападение. СМИ утверждают, что злоумышленником оказался гражданин Украины.

Полицейские приехали на вызов сотрудника Федеральной службы охраны и на территории дома Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района обнаружили 58-летнего уроженца Днепра Владимира Ворону.

Мужчина, нагрянувший в дом к Наталье Поклонской, оставил ей цветы, утверждает Telegram-канал Mash.

«Владимир Ворона неоднократно записывался к экс-прокурору на прием, но она звать настойчивого кавалера в гости не спешила. Тогда мужчина решил попытать удачу и зайти просто так», - говорится в сообщении.

Он попал на территорию дома Поклонской в ее отсутствие. Уйти незамеченным ему не удалось.

Позавчера поклонника депортировали домой - в Украину, отмечает издание.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе стрела пожарного автоподъемника рухнула на дорогу. В Севастополе стрела пожарного автоподъемника, перекинутая через постройки и проезжую часть, рухнула на дорогу, перекрыв движение.

Возле здания администрации Ялты полыхает автомобиль. В Ялте на улице Киевской возле здания городской администрации горит автомобиль.

Пьяный водитель устроил гонки с полицией по Севастополю: возбуждено дело. Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего любителя выпить за рулем, который будучи уже лишенным водительских прав вновь колесил в нетрезвом виде по Севастополю.

Всадник на лошади угодил под иномарку в Крыму: переходил дорогу в тумане. Водитель легкового автомобиля Chrysler сбил всадника на лошади в Белогорском районе Крыма.

Происшествия
В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы

В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы

На охраняемую территорию якобы проник уроженец Днепра с букетом цветов. Мужчину обнаружили, передали полиции и выставили с полуострова.

Коронавирус в Крыму
В Крыму запретили гуляния у новогодней елки

В Крыму запретили гуляния у новогодней елки

Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Санкции
ЕС продлил экономические санкции против России

ЕС продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Власть
Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск

Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск

Посла РФ в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и прокурора Крыма Наталью Поклонскую пока не будут объявлять в международный розыск, потому что украинское бюро Интерпола считает соответствующий запрос в свой адрес неправомерным.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации