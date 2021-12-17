В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы

фото © Facebook/Наталья Поклонская

На охраняемую территорию якобы проник уроженец Днепра с букетом цветов. Мужчину обнаружили, передали полиции и выставили с полуострова.

В Крыму на дом экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской якобы совершено нападение. СМИ утверждают, что злоумышленником оказался гражданин Украины.

Полицейские приехали на вызов сотрудника Федеральной службы охраны и на территории дома Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района обнаружили 58-летнего уроженца Днепра Владимира Ворону.

Мужчина, нагрянувший в дом к Наталье Поклонской, оставил ей цветы, утверждает Telegram-канал Mash.

«Владимир Ворона неоднократно записывался к экс-прокурору на прием, но она звать настойчивого кавалера в гости не спешила. Тогда мужчина решил попытать удачу и зайти просто так», - говорится в сообщении.

Он попал на территорию дома Поклонской в ее отсутствие. Уйти незамеченным ему не удалось.

Позавчера поклонника депортировали домой - в Украину, отмечает издание.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе стрела пожарного автоподъемника рухнула на дорогу. В Севастополе стрела пожарного автоподъемника, перекинутая через постройки и проезжую часть, рухнула на дорогу, перекрыв движение.

Возле здания администрации Ялты полыхает автомобиль. В Ялте на улице Киевской возле здания городской администрации горит автомобиль.

Пьяный водитель устроил гонки с полицией по Севастополю: возбуждено дело. Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего любителя выпить за рулем, который будучи уже лишенным водительских прав вновь колесил в нетрезвом виде по Севастополю.

Всадник на лошади угодил под иномарку в Крыму: переходил дорогу в тумане. Водитель легкового автомобиля Chrysler сбил всадника на лошади в Белогорском районе Крыма.