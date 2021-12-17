Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса ● Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона» ● Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды ● В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший
фото © Новости Крыма
Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 981 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 786 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 368 человек, выздоровевших за весь период – 115 489.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса. Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.
Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона». На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.
Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды. Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.
Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека. Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший
Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.
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