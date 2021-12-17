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Коронавирус в Крыму

В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший

08:56 пятница, 17 декабря 2021
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший

фото © Новости Крыма

Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 981 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 786 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 368 человек, выздоровевших за весь период – 115 489.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса. Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона». На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.

Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды. Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.

Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека. Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.

Коронавирус в Крыму
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший

В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший

Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.

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