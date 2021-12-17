В Крыму бухгалтер украла у студентов 11 млн

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В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 11 млн рублей, предназначенных для выплат студентам.

Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. На скамье подсудимых оказалась бывшая бухгалтер одного из профессиональных образовательных учреждений Крыма.

Судом установлено, что она в период с июля 2016 года по февраль 2021 года при начислении стипендий, матпомощи и компенсации за питание отдельным категориям учащихся вносила в соответствующие реестры свои данные и перечисляла часть студенческих выплат на свой банковский счет. Таким образом, за пять лет она обогатилась более чем на 11 млн рублей. Для легализации части похищенных денег женщина приобрела автомобиль.

Ее разоблачили сотрудники крымского управления ФСБ. Суд признал подсудимую виновной в присвоении и отмывании денег, назначив ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 15 тыс. рублей.

Наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также экс-бухгалтер лишена права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с финансами и материальным обеспечением сроком на один год.

Как сообщалось, ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 млн рублей на строительстве СИЗО в Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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