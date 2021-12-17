В Белогорске назначили нового мэра

В Белогорске завершился конкурс на должность главы администрации.

Предыдущего градоначальника Игоря Ипатко 2 ноября «взяли» с поличным сотрудники ФСБ: он потребовал у предпринимателя около 1,5 млн рублей за покровительство.

О том, что новым мэром станет глава администрации Чернопольского сельского поселения Валентина Варава, источники сообщили еще до начала сегодняшних конкурсных процедур.

И оказались правы: на первом этапе Варава набрала в свою поддержку более 70% голосов, а потом за нее единогласно проголосовали депутаты Белогорского городского совета.

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