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Власть

В Белогорске назначили нового мэра

В Белогорске завершился конкурс на должность главы администрации.

Предыдущего градоначальника Игоря Ипатко 2 ноября «взяли» с поличным сотрудники ФСБ: он потребовал у предпринимателя около 1,5 млн рублей за покровительство.

О том, что новым мэром станет глава администрации Чернопольского сельского поселения Валентина Варава, источники сообщили еще до начала сегодняшних конкурсных процедур.

И оказались правы: на первом этапе Варава набрала в свою поддержку более 70% голосов, а потом за нее единогласно проголосовали депутаты Белогорского городского совета.

В тексте использованы материалы: Новый день

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