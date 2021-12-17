Власть
В Белогорске назначили нового мэра
В Белогорске завершился конкурс на должность главы администрации.
Предыдущего градоначальника Игоря Ипатко 2 ноября «взяли» с поличным сотрудники ФСБ: он потребовал у предпринимателя около 1,5 млн рублей за покровительство.
О том, что новым мэром станет глава администрации Чернопольского сельского поселения Валентина Варава, источники сообщили еще до начала сегодняшних конкурсных процедур.
И оказались правы: на первом этапе Варава набрала в свою поддержку более 70% голосов, а потом за нее единогласно проголосовали депутаты Белогорского городского совета.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов назначил нового министра культуры Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Татьяну Манежину министром культуры республики.
Аксенов приказал мэру Симферополя извиниться перед горожанами. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу городского главы Симферополя Валентина Демидова.
Инстаграм заблокировал администрацию Симферополя. Официальную страницу администрации Симферополя заблокировали в соцсети «Instagram».
Главу Сакского горсовета отправили в отставку. Председатель Сакского городского совета Елена Минакова ушла в отставку, досрочное прекращение ее полномочий депутаты согласовали на внеочередной сессии горсовета.
Пассажир поезда «Кисловодск-Симферополь» устроил дебош и сорвал стоп-кран
19-летний житель Ставрополья устроил дебош в вагоне поезда «Кисловодск-Симферополь», сорвал стоп-кран и «погостил» в отделении Краснодарского МВД.
Непогода разгуляется в Крыму: эпицентр придется на Симферополь
Сильный дождь со снегом обрушится на Симферополь в пятницу после обеда, объявлено очередное штормовое предупреждение.
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший
Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
14 декабря
В Крыму бухгалтер украла у студентов 11 млн
В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 11 млн рублей, предназначенных для выплат студентам.