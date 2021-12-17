Власть
Суд досрочно прекратил полномочия главы курортного поселка в Крыму
Бахчисарайский районный суд досрочно прекратил полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Ольги Твердовой.
Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее с иском в суд о досрочном прекращении полномочий Твердовой обратился глава Крыма Сергей Аксенов.
Исковые требования мотивированы тем, что глава администрации Песчаного допустила «нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в рамках декларационных кампаний». Это выразилось в представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, которые в совокупности являются существенным нарушением действующего законодательства.
«Бахчисарайский районный суд удовлетворил административный иск главы Республики Крым Аксенова С.В. и досрочно прекратил полномочия председателя Песчановского сельского совета - главы администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в связи с утратой доверия», – говорится в сообщении.
Решение в законную силу не вступило.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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