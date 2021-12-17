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Строителям Крымского моста разрешили обустроить в Балаклаве яхтенную марину
Власти Севастополя определили подрядчика строительства яхтенной марины в Балаклаве.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«Исполнителем масштабного проекта в рамках ФЦП Правительством Севастополя определено ПАО «Мостотрест». Компания построила тысячи сложных объектов по всей стране, в частности, участвовала в возведении Крымского моста. Проект прошел Главгосэкспертизу. Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Строительство объекта начнется в 2022 году, уточнили в правительстве. «Первый этап комплексного развития Балаклавской бухты включает в себя реконструкцию Таврической набережной. Здесь будут приведены в порядок все коммуникации – водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнется благоустройство территории. Далее планируется приступить к работам на набережной Назукина», – пояснили в пресс-службе.
Планы по строительству яхтенной марины в Балаклаве озвучивались в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи. В правительстве Севастополя отмечали, что реализация проекта развития Балаклавской бухты как международного центра туризма с яхтенной мариной обойдется в 20 миллиардов рублей.
В мае 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект марины и реконструкции двух набережных в Балаклаве. Проект разработан АО «Стройгазмонтаж», застройщиком выступает государственное казенное учреждение Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».
Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию отметил, что яхтенный курорт в Балаклаве войдет в число пилотных проектов программы льготных кредитов для туристической отрасли.
ПАО «Мостотрест» принимало участие в строительстве Крымского моста в качестве субподрядчика. Она занималась устройством опор и пролетных строений автомобильной и железнодорожной части моста, сейчас компания занимается обслуживанием его железнодорожной части. Компания также смонтировала художественную подсветку моста.
Кроме того, «Мостотрест» выполняет контракт на 3 млрд рублей по строительству магистральной рулежной дорожки в международном аэропорту Симферополь. В 2016 году против компании были введены американские санкции, позднее их ввела и Украина.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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