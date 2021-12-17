Стало известно сколько пассажиров в Симферополе не оплачивают проезд в транспорте

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На автобусах и троллейбусах стоят 93 датчиков учета пассажиропоток установлено. Как показывала статистика, около 15% пассажиров — безбилетники.

Но не все маршруты оснащены такими счетчиками. Об этом на совещании сообщил замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Для внедрения счетчиков пассажиропотока необходимо протестировать систему, поскольку оборудование стоит недешево», — отметил Лукашенко.

Глава Крыма отметил, что счетчик пассажиропотока позволит исключить безбилетников и оправдает затраты на оборудования.

«Установите на все. Зачем их с транспорта на транспорт переставлять? Поставьте на все 100% общественного транспорта МУПа и ГУПа счетчики пассажиропотока», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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