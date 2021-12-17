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Власть

Собираемость взносов на капремонт в Крыму почти на треть ниже российского показателя

16:21 пятница, 17 декабря 2021

Собираемость взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Крым составляет примерно 62%, в то время как в целом по стране этот показатель достигает почти 93%.

Об этом сегодня на совещании в Симферополе заявил генеральный директор – председатель правления государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

«К сожалению, хромает собираемость взносов. Примерно 62%, по стране практически 93%», – сказал он.

Также Цицин выразил обеспокоенность большой суммой остатков на счету местного Фонда капремонта. «Что нас еще беспокоит – это достаточно большие остатки на счетах Фонда капитального ремонта, почти 1,3 млрд рублей. У нас такие данные», – уточнил он.

Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Крыму давно остается одной из самых низких в России. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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