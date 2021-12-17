Собираемость взносов на капремонт в Крыму почти на треть ниже российского показателя

Собираемость взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Крым составляет примерно 62%, в то время как в целом по стране этот показатель достигает почти 93%.

Об этом сегодня на совещании в Симферополе заявил генеральный директор – председатель правления государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

«К сожалению, хромает собираемость взносов. Примерно 62%, по стране практически 93%», – сказал он.

Также Цицин выразил обеспокоенность большой суммой остатков на счету местного Фонда капремонта. «Что нас еще беспокоит – это достаточно большие остатки на счетах Фонда капитального ремонта, почти 1,3 млрд рублей. У нас такие данные», – уточнил он.

Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Крыму давно остается одной из самых низких в России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты примут решение о перспективах 82 домов с признаками аварийности. Обследование 82 домов в Ялте с признаками аварийности будет проведено до конца года.

Обнаруженный в Севастополе бункер приостановил ремонт улицы. Объект обследуют и решат, не навредят ли ему работы поблизости.

В Ялте разграбили уборную одного из самых популярных туристических объектов. В Крыму обворовали общественный туалет.

В Симферополе пообещали спилить 6000 деревьев. Этой работой администрация города намерена заниматься на протяжении первых двух кварталов 2022 года.