Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму запретили гуляния у новогодней елки ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший ● Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса ● Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона»
Скорость распространения «омикрона» напугала Роспотребнадзор
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Скорость распространения нового омикрон-штамма коронавируса в мире пугают своей опасностью и риском.
Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», - заявила Попова.
На сегодняшний день в России официально подтверждено 25 случаев «омикрона», новый штамм зафиксирован в четырех регионах.
Глава Роспотребнадзора не исключила последовательного распространения этого штамма в стране. Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября.
ВОЗ собрала экстренное заседание, в ходе которого признала, что новая мутация, названная «омикрон», вызывает озабоченность специалистов и нуждается в оперативном изучении. На фоне этого ряд стран ввели запрет на въезд из части африканских государств. Случаи заражения зарегистрированы в нескольких десятках стран. Все они являются завозными. Как сообщалось, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала власти регионов продолжать ограничительные мероприятия, в том числе и в преддверии наступающих праздников, поскольку омикрон-штамм коронавируса оказался гораздо заразнее, чем доминирующая сейчас «дельта».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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