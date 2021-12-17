Шесть шагов для защиты данных Windows

Сегодня Windows является самой часто используемой операционной системой для компьютерных устройств во всем мире. Она отличается своей универсальностью за счет того, что способна работать на любой машине с любой конфигурацией. Данная операционная система поддерживает большое количество программ, утилит и приложений, которые как раз и обеспечивают ее повышенную совместимость практически с любой машиной.

Windows применяется в разных сферах вычислений, например:

- Бизнес.

- Веб-дизайн.

- Образование.

- Банковское дело.

- Развлечения и досуг.

- Финансовый и бухгалтерский учет и многое другое.

Но есть у операционной системы и слабое место: она подвержена огромному количеству вредоносных вирусов и программ. Для обеспечения защиты Windows нужно использовать специальные средства, многие из которых на сегодняшний день уже встроены в нее. Также можно пользоваться дополнительными способами поддержания безопасности. Например, можно защитить вашу Windows с помощью VPN. Это позволит без лишних рисков посещать различные сайты, не боясь утечки данных.

Существует 6 основных шагов для обеспечения защиты операционной системы.

1. Не забывать регулярно обновлять Windows

Компания Microsoft постоянно работает над тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность для пользователей. Однако, злоумышленники тоже не дремлют и создают все новые и новые вирусы, шпионы и вредоносное ПО. Поэтому в том варианте, в котором была приобретена Windows, она не будет безопасной вечно. Требуется ее регулярное обновление до последней версии.

В идеале нужно включить вариант с автообновлением. Тогда самостоятельно ничего не потребуется проверять и устанавливать. Система все сделает сама. Если по каким-то причинам пользователь не может сделать этого, нужно регулярно проверять, установлена ли на устройстве актуальная версия Windows и если нет, то ставить обновления.

2. Обновлять программы, установленные на устройстве

Мало просто обновлять операционную систему, нужно также следить и за состоянием программ и утилит, которые установлены на компьютере. Разработчики регулярно исправляют недостатки и работают над уязвимостями, чтобы хакеры и вирусное ПО не могли навредить пользователям и применение программ был комфортным и главное – безопасным.

Для того, чтобы уберечь свое устройство от новых типов угроз, нужно регулярно скачивать последние версии приложений. Либо включить автоматическое обновление.

3. Создать точку восстановления

К сожалению, далеко не все пользователи Windows знают о функции восстановления системы, которая может быть использована при условии, что что-то повредило ОС. Воспользовавшись данной службой, можно без лишних потерь восстановить настройки и приложения, откатив систему до того момента, как что-то навредило ей.

Функция позволит вернуться к определенному моменту. Несмотря на то, что Windows сама создает такие точки, рекомендуется все периодически и самостоятельно делать это. В идеале это должен быть тот момент, когда устройство работает правильно, без каких-либо сбоев. Предварительно рекомендуется проверить систему на наличие уязвимостей и вирусных-программ.

Создав такую точку, пользователь сможет с легкостью восстановить все нужные ему настройки и не потерять важные данные в случае, если что-то повредит Windows.

4. Использовать программы для обеспечения безопасности

Из-за того, что ежегодно количество угроз для безопасной работы Windows постоянно растет, целесообразно применение хорошего программного обеспечения для того, чтобы обеспечить правильную и безопасную работу устройства.

Сегодня для Windows создано огромное количество программ, включая антивирусы. Есть, как платные, так и бесплатные версии, поэтому выбирать следует, исходя из собственных возможностей и пожеланий. При необходимости многие антивирусы можно протестировать во время промопериода и если программа понравится пользователю, то он сможет купить полную версию. Если нет, то просто удалит ее с компьютера.

Иногда люди не хотят устанавливать на свои ПК стороннее ПО. В этом случае можно воспользоваться встроенными возможностями Windows. Например, использовать Защитник операционной системы, который способен выполнять функции антивируса. Также можно активировать и брандмауэр Windows, способный обеспечивать защиту компьютера от несанкционированного доступа через Интернет.

5. Обеспечить защиту от вредоносного и шпионского ПО

Сегодня в сети есть множество шпионских и вредоносных программ, которые могут красть личные данные пользователей и передавать их хакерам, которые потом могут воспользоваться информацией в личных целях. Не следует переходить ни по каким всплывающим баннерам на сомнительные сайты. Иначе это приведет к непредсказуемым последствиям.

Чтобы избавиться от такой инфекции, используйте надежный инструмент защиты от вредоносных программ и программ-шпионов. Целесообразно установить программу-защиту от потенциально вредоносного контента.

6.Создать для разных пользователей разные учетные записи

Если за компьютером работает несколько человек, то для каждого имеет смысл создать свою собственную учетную запись. Даже в случае, если один профиль окажется поврежден или атакован, все остальные будут в порядке. И через них можно будет восстановить утраченные данные.

Таким образом, нет ничего сложного в том, чтобы обеспечивать безопасность для операционной системы. Достаточно просто соблюдать довольно простые правила.

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