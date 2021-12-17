Власть
Севастопольцам придется больше платить за капремонт
В Севастополе увеличили размер взносов за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
Об этом стало известно в понедельник на заседании правительства города.
Как следует из доклада главы горхоза Евгения Горлова, в 2022 году горожане будут платить за ремонт своих домов на 1,7 рублей больше. Так, если в 2021 году тариф за капремонт составлял 7,92 рубле, в 2022 году он составит 9,65 рублей за квадратный метр.
Как уточнялось, в стоимость взноса за капремонт закладываются расходы на логистику, цены на стройматериалы и минимальный перечень выполняемых работ. У Севастополя, как известно, с первыми двумя пунктами дела обстоят не лучшим образом – чаще всего возить стройматериалы приходится с материковой части страны, а логистика стоит недешево.
Тем не менее, даже после повышения тарифа, по словам главы горхоза, тариф за капремонт в Севастополе вполне сопоставим с аналогичными показателями в других регионах. Так, в 2021 году в Адыгее стоимость капремонта составляла 8,35 руб./кв.м, в Астраханской области – 8 руб./кв.м, в Ростовской области – 9,92 руб./кв. м, в Москве – 19,52 руб./кв.м, в Санкт-Петербурге – 11-12 руб./кв. м.
«Мы конечный город, у нас стоимость <капремонта>получается даже меньше, чем в проходных городах, где есть свои магазины, поставки, материалы», - поясни Горлов.
Он добавил, что в настоящее время в программе капремонта участвую 153 многоквартирных жилых дома. Для них также стоимость ремонтных работ будет проиндексирована на следующий год. На 2022 год запланирован капитальный ремонт 188 многоквартирных домов.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Обнаруженный в Севастополе бункер приостановил ремонт улицы. Объект обследуют и решат, не навредят ли ему работы поблизости.
В Ялте разграбили уборную одного из самых популярных туристических объектов. В Крыму обворовали общественный туалет.
В Симферополе пообещали спилить 6000 деревьев. Этой работой администрация города намерена заниматься на протяжении первых двух кварталов 2022 года.
Цены на живые елки и сосны в Крыму остались на уровне прошлого года. Елочные базары массово открылись в Симферополе. Цены на новогодние деревья остались на уровне прошлого года.
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший
Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.
Какой сегодня праздник 17 декабря фото
Сегодня, 17 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск
Посла РФ в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и прокурора Крыма Наталью Поклонскую пока не будут объявлять в международный розыск, потому что украинское бюро Интерпола считает соответствующий запрос в свой адрес неправомерным.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
14 декабря
В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли»
Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.