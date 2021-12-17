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Власть

Севастопольцам придется больше платить за капремонт

В Севастополе увеличили размер взносов за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

Об этом стало известно в понедельник на заседании правительства города.

Как следует из доклада главы горхоза Евгения Горлова, в 2022 году горожане будут платить за ремонт своих домов на 1,7 рублей больше. Так, если в 2021 году тариф за капремонт составлял 7,92 рубле, в 2022 году он составит 9,65 рублей за квадратный метр.

Как уточнялось, в стоимость взноса за капремонт закладываются расходы на логистику, цены на стройматериалы и минимальный перечень выполняемых работ. У Севастополя, как известно, с первыми двумя пунктами дела обстоят не лучшим образом – чаще всего возить стройматериалы приходится с материковой части страны, а логистика стоит недешево.

Тем не менее, даже после повышения тарифа, по словам главы горхоза, тариф за капремонт в Севастополе вполне сопоставим с аналогичными показателями в других регионах. Так, в 2021 году в Адыгее стоимость капремонта составляла 8,35 руб./кв.м, в Астраханской области – 8 руб./кв.м, в Ростовской области – 9,92 руб./кв. м, в Москве – 19,52 руб./кв.м, в Санкт-Петербурге – 11-12 руб./кв. м.

«Мы конечный город, у нас стоимость <капремонта>получается даже меньше, чем в проходных городах, где есть свои магазины, поставки, материалы», - поясни Горлов.

Он добавил, что в настоящее время в программе капремонта участвую 153 многоквартирных жилых дома. Для них также стоимость ремонтных работ будет проиндексирована на следующий год. На 2022 год запланирован капитальный ремонт 188 многоквартирных домов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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