Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 17 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильные осадки(дождь, переходящий в снег).), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки(дождь, переходящий в снег).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки (мокрый снег, снег).), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 96 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 5, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 8, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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